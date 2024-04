Nova rotatória será construída na Rua Marquês de São Vicente, na Gávea

Principal via da Gávea, a Rua Marquês de São Vicente ganhará uma nova rotatória, com o objetivo de otimizar o fluxo de veículos e reduzir congestionamentos na região. As obras, realizadas pela Secretaria municipal de Infraestrutura, vão começar na semana que vem e devem durar cerca de quatro meses. O orçamento é de R$ 2,3 milhões. A rótula será implantada no cruzamento com a Rua Vice-Governador Rubens Berardo, próximo ao Planetário da Gávea, à PUC-Rio e ao Shopping da Gávea.

O projeto, que tem o apoio da Associação de Moradores da Gávea (AMA Gávea), foi apresentado nesta quarta-feira à comunidade pelo subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, em um encontro no auditório da Fundação Planetário

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



JornalOGlobo / 🏆 3. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Abrigos municipais são monitorados, para garantir direitos a pessoas em situação de ruaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Apagão atinge relógios de rua em bairros de São PauloSegundo a Prefeitura, houve uma falha devido à atualização de sistemas no display dos relógios

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Próximo Dia D de combate à dengue vai acontecer no distrito de São VicenteNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Instrutor de dança é espancado em bar no litoral de SP: 'Aqui não é lugar de viadinho'Flávio Vinicius Arcangeletti foi agredido em um bar em São Vicente

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Policiais civis são presos no interior de São Paulo acusados por esquema de extorsãoSegundo as investigações, grupo chegava em lojas, faziam apreensões de mercadorias e valores e forjavam irregularidades no local

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

6 exercícios que são odiados, mas que são ótimos para a saúdeEsses exercícios exigem bastante do corpo, mas são, justamente, os que oferecem benefícios para a saúde e para a estética

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »