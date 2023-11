Nova resolução do Brasil no Conselho de Segurança da ONU enfrenta impasse

Depois de quatro resoluções fracassadas no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil tenta emplacar uma quinta resolução, mas as negociações seguem travadas até o momento.

O Conselho de Segurança da ONU tem 15 membros, sendo dez rotativos e cinco com assento permanente: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Os membros fixos têm poder de veto sobre resoluções do órgão. Até o momento foram sugeridas: duas resoluções pela Rússia, vetadas pelos Estados Unidos; uma do Brasil, que obteve a maior adesão, mas foi vetada pelos americanos; e uma dos Estados Unidos, vetada pelos russos.

Conselho de Segurança da ONU marca nova reunião de emergência para segunda-feira (30)Escolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Lula diz que quer democratizar Conselho de Segurança da ONUPresidente afirmou que os cinco membros permanentes são os que 'fazem guerra' Consulte Mais informação ⮕

Lula defende o fim do direito de veto no Conselho de Segurança: ‘loucura’O presidente também afirmou que a ONU tem que ter coragem para criar o Estado da Palestina, assim como criou o de Israel Consulte Mais informação ⮕

“Problema não reside na ONU, mas no mundo”, diz embaixador sobre fracassos no Conselho de SegurançaEm entrevista ao podcast CNN Pelo Mundo, o embaixador Marcos Azambuja aponta que a Organização das Nações Unidas é prejudicada pelas divisões de interesses entre grandes potências mundiais Consulte Mais informação ⮕

Lula critica poder de veto dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONUEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Nova votação do Conselho Tutelar de São Pedro da Aldeia será no dia 26 de novembroJornalista (Facha), Bacharel em História (UVA), especializada em Marketing Político e Eleitoral (ESPM). Colunista e analista política / Vasta experiência e habilidade em todas as editorias, em especial, política. Consulte Mais informação ⮕