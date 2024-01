Nova política industrial do Brasil promete financiamentos e subsídios de R$ 300 bilhões até 2026

Da Silva lançou ontem a nova política industrial do país com promessa de financiamentos e subsídios de R$ 300 bilhões até 2026. Segundo o programa também prevê uma política de obras e compras públicas, com incentivo ao conteúdo local (exigência para compra de fornecedores brasileiros), retomando medidas já adotadas em governos anteriores. Lula também decidiu retomar uma prática de suas antigas gestões, destinando R$ 8 bilhões do BNDES para a compra de participação acionária de empresas.

Do total do pacote, R$ 194 bilhões foram anunciados ontem como novidade, e outros R$ 106 bilhões já haviam sido informados em julho do ano passado. O plano foi batizado de “Nova Indústria Brasil (NIB)” e trouxe metas e ações para a produção nacional até 2033, com estímulos para empresas nacionais. Nova política industrial do governo 'repete um modelo que a gente já sabe que não funcionou', diz Armando Castelar O evento não contou com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que cumpria agenda em São Paul





JornalOGlobo » / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ministro da Fazenda fala sobre possível candidatura de Lula à presidênciaO ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala sobre a possibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva ser candidato à presidência em 2026 e a necessidade do PT se preparar para essa transição.

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Quando Dorival Júnior estreia na Seleção Brasileira? Confira primeiros desafios do técnicoNovo treinador terá pela frente amistosos contra poderosos, além de jogos da Copa América e Eliminatórias para o Mundial de 2026

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Sem reajuste para 2024, governo vai parcelar aumento para servidores públicosAdequação de 9% será em duas parcelas, a serem pagas em 2025 e 2026; para o próximo ano, governo atualizará auxílios, com tíquete alimentação em R$ 1 mil

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Dengue: Confira 5 pontos sobre Qdenga, nova vacina contra doençaBrasil é primeiro país a incorporar imunizante no sistema público de saúde; entenda como funciona proteção contra dengue e como doses serão distribuídas.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Lula anuncia nova estratégia para enfrentar crise humanitária e garimpo ilegalO ex-presidente Lula desembarcou em Roraima para monitorar o início da nova estratégia de enfrentamento à crise humanitária e ao garimpo ilegal na Terra Indígena. O governo anunciou que a presença das Forças Armadas e da Polícia Federal será permanente a partir de 2024.

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Com mudança de biblioteca, 'gato leitor' perde casa e procura nova famíliaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »