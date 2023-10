Nova creche do bairro de Bonsucesso está em fase de finalização das obras

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema está finalizando a etapa de pintura do prédio e executando os retoques e acabamentos da nova creche do bairro Bonsucesso. A obra já está 90% concluída, com entrega prevista até janeiro de 2024. fotogaleria Construída no sistema modular, a creche utiliza peças pré-moldadas que oferecem mais rapidez e eficiência durante o procedimento de edificação.

Após a finalização das etapas de construção, a Secretaria Municipal de Obras Públicas, responsável pela execução do projeto, dará início à montagem dos móveis e eletrodomésticos a serem entregues.

