Nova Cidade enfrenta o Serra Macaense sonhando com as semifinais da Série B1 do Carioca

Nilópolis – Para continuar sonhando com uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca da Série B1, o Nova Cidade enfrenta o Serra Macaense, às 15h, no Estádio Joaquim Almeida Flores, neste sábado (28), em Nilópolis.

Faltando três rodadas para o término da Taça Corcovado (1º turno), os nilopolitanos ocupam a sétima colocação com 11 pontos, quatro a menos que o Goytacaz, que fecha o G-4 com 15. O Quero-Quero conseguiu uma grande vitória na última rodada, ao derrotar fora de casa o Macaé, por 1 a 0. O clube nilopolitano está há três jogos sem derrota na competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj).

