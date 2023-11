Nova Cidade empata com o Serra Macaense e se complica de olho nas semifinais da Série B1 do Carioca

Nilópolis – O Nova Cidade se complicou na busca pelas vagas nas semifinais do Campeonato Carioca da Série B1. O Quero-Quero empatou com o Serra Macaense em 1 a 1, neste sábado (28), no Estádio Joaquim Almeida Flores, em Nilópolis, pela nona rodada da competição. Com o frustrante resultado, os nilopolitanos viram suas chances de avançar de fase ser reduzidas a possibilidades remotas matemáticas.

O clube de Nilópolis tem 12 pontos, ocupando a sétima colocação, seis a menos que o Goytacaz, que fecha o G-4 com 18. Faltam apenas duas rodadas para o término da primeira fase (Taça Corcovado). Na partida, o Serra Macaense saiu na frente do placar, com Lekin marcando o gol de empate do Nova Cidade. Na próxima rodada, o Quero-Quero encara o Goytacaz, na sexta-feira (03), às 15h, em Campos.

