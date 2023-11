Um noticiário leve e informal, que trata de política, economia e temas internacionais. Culinária, arte, comportamento, moda e defesa do consumidor estão sempre na pauta. Um noticiário leve e informal, que trata de política, economia e temas internacionais. Culinária, arte, comportamento, moda e defesa do consumidor estão sempre na pauta.Um noticiário leve e informal, que trata de política, economia e temas internacionais.

Curso de culinária em Itaguaí ensina receitas sustentáveis e dá dicas de como aproveitar alimentosIniciativa da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento também pretende incentivar o empreendedorismo local

Documentário “Três Marias” retrata as matriarcas da culinária mineiraDocumentário homenageia três grandes figuras femininas da culinária mineira e joga luz em temas ainda em alta: o caminho para que mulheres liderem suas próprias cozinhas e a preservação das tradições alimentares

União da culinária com a medicina é conceito abordado por Odilza VitalNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Podcast: “Israel perde a batalha pela opinião pública global”, diz especialistaOuça a análise dos principais fatos da semana no noticiário internacional

Wasabi pode melhorar cognição de idosos, aponta novo estudoTempero tradicional da culinária japonesa tem composto anti-inflamatório e antioxidante que ajuda a preservar memória

Comentarista é flagrado bocejando e apresentador disfarça constrangimentoJorge Pontual acumula situações embaraçosas que chamaram mais atenção do que o noticiário do dia

