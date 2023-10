“Nosso Sonho”, filme sobre Claudinho e Buchecha, conquista maior bilheteria de 2023

O filme "Nosso Sonho", que conta a história da dupla Claudinho e Buchecha, se tornou a maior bilheteria nacional de 2023. Chegando na sexta semana de exibição, o longa alcança a marca dos 430 mil espectadores desde a sua estreia, em 21 de setembro. O longa conta com Juan Paiva como Buchecha e Lucas Penteado como Claudinho.

Com investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual e BBDTVM. A distribuição nos cinemas é realizada pela Manequim Filmes. Prêmio Jovem Brasileiro 2023 A produção dirigida por Eduardo Albergaria recebeu na última terça-feira (24), o "Prêmio Jovem Brasileiro 2023" na categoria Entretenimento & Filme Nacional.

Brasil Manchetes

