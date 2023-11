Nossa disposição é conter qualquer exceção ao texto, afirma relator da reforma tributária

O relator afirmou ainda que mais de 30 emendas foram apresentadas após a leitura do relatório na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado."Vou ter uma reunião com o ministro Haddad amanhã, estamos conversando com os senadores. A ideia é chegar na terça-feira com a maioria na CCJ para levar o texto ao plenário", afirmou.

Braga reforçou que o planejamento é que o projeto seja votado no dia 7 de novembro na CCJ e aprovado em primeiro turno no dia 8 de novembro no plenário do Senado. Após a apresentação dos destaques, a ideia é que a votação do segundo turno ocorra no dia 9.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Robô aspirador volta a ficar em oferta na AmazonConfira nossa curadoria com os modelos que estão pelos melhores preços

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Oito navios, 203 roteiros, luxo e diversão: veja fotos e atrações da maior temporada de cruzeiros no BrasilTransatlânticos, incluindo o maior já escalado para águas nacionais, estarão na nossa costa por sete meses

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: TSE retoma julgamento de Bolsonaro e Braga Netto pelo Sete de Setembro; veja perguntas e respostasEx-presidente e seu candidato a vice são acusados de abuso de poder político e econômico durante comemoração do Bicentenário da Independência

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: TSE retoma julgamento contra Bolsonaro e Braga Netto por uso político do 7 de SetembroCorte tem 2 votos a 1 para tornar o ex-presidente, novamente, inelegível

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: TSE retoma julgamento com 2 votos a 1 para condenar BolsonaroCorte julga conduta no Bicentenário da Independência; um dos ministros também propôs deixar Braga Netto inelegível

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Ana Maria Braga se veste de bruxa no 'Mais Você' e bomba na webNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕