Noite de quinta-feira é o melhor momento para encontrar promoções na Black Friday, diz levantamento

Levantamento realizado pelo Promobit demonstra que a noite de quinta-feira pode ser o melhor momento para encontrar promoções. Veja levantamento de horários por tipo de produto Compras pela internet ficam aquecidas com os descontos da Black Friday — Foto: Foto: Reprodução/Pixabay No Brasil, a Black Friday começa na véspera. Se você planeja comprar durante o período de descontos, o melhor dia é hoje, afinal a data oficial da promoção anual é nesta sexta, dia 24.

Um levantamento realizado pelo Promobit, plataforma especializada em promoções e descontos, aponta que a noite de hoje e a virada da madrugada de sexta concentram o maior volume de promoções nas plataformas de e-commerce e, nos últimos três anos, os picos ocorreram entre 22h de quinta e 01h de sexta.A plataforma avaliou os horários em que foram postadas as ofertas ao longo da quinta-feira pré-Black Friday em 2020, 2021 e 2022, e identificou que os anúncios começam a aparecer antes do início oficial da data. Outro dado levantado é a média de duração das ofertas: 16 minuto





