No STF, Cármen Lúcia suspende julgamento sobre incentivo fiscal a agrotóxicos

Já o ministro Gilmar Mendes defendeu que"os defensivos agrícolas ainda são produtos essenciais neste país de clima tropical e dimensões continentais"ver maisÚltima atualização em 27 de outubro de 2023 às, 18h51., do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista e suspendeu o julgamento que trata da isenção desobre agrotóxicos. De acordo com o regimento da Corte, a ministra tem 90 dias para devolver o processo para julgamento.

A discussão gira em torno da essencialidade dos agrotóxicos. A ação foi apresentada pelo PSOL, que argumentou que"não é razoável que o Estado considere como essencial substâncias que, comprovadamente, lesionam o direito à saúde e ao ambiente"., votou para acolher o pedido da legenda e declarar a inconstitucionalidade do benefício.

Já o ministro Gilmar Mendes defendeu que"os defensivos agrícolas ainda são produtos essenciais neste país de clima tropical e dimensões continentais". Ele citou estudo apontando que o cancelamento dos benefícios poderia aumentar em R$ 16 bilhões o custo da produção de alimentos. Até o momento, ele foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli. headtopics.com

O ministro André Mendonça abriu uma terceira corrente. Ele propôs prazo de 90 dias para o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), União e Estados avaliarem a pertinência dessa política fiscal e apresentarem à Corte os custos e resultados dela.

Para o ministro, os agentes públicos devem considerar a toxicidade para graduar"os níveis adequados de desoneração, de modo a desestimular, no mínimo, o consumo de produtos mais poluentes ao meio ambiente e nocivos à saúde humana".

