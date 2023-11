No dia em que Paulo Gustavo completaria 45 anos, reveja imagens do ator em diversas fases

Há dois anos e meio, o Brasil se despedia de Paulo Gustavo, ícone do humor na telinha, no cinema e no teatro. Nesta segunda-feira (30), se estivesse vivo, o artista completaria 45 anos. Em maio de 2021, o comediante perdeu a batalha contra a Covid-19, num momento em que as vacinas ainda não tinham sido amplamente distribuídas para a população no Brasil.

Além de um grande legado, Paulo deixou trabalhos que reuniram públicos diversos, tanto os mais tradicionais como as atuais gerações. As novas concepções de família, por exemplo, sempre estiveram em suas obras, como em "Minha mãe é uma peça".

Ao longo de sua trajetória, Paulo Gustavo escolheu os caminhos do humor e do amor. Criado em Niterói (RJ), na juventude se firmou como ator e conquistou o público com seu carisma e presença de palco. Além dos longas e peças, ele ganhou o país com os programas "220 volts" e "Vai que cola", ambos do Multishow. headtopics.com

Em 18 de agosto de 2019, os filhos do casal, Romeu e Gael, nasceram trazendo mais alegria para a vida dos dois. Confira abaixo fotos que marcaram a trajetória de Paulo Gustavo.

