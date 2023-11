Nino revela bastidores de lesão e tranquiliza tricolores: 'Provavelmente vou estar na final'

Rio - O zagueiro Nino, do Fluminense, sofreu entorse no joelho esquerdo enquanto treinava pela seleção brasileira e não tem presença confirmada na final da Libertadores, contra o Boca Juniors, no próximo sábado (4), às 17h, no Maracanã. No dia da lesão, Nino revelou que não conseguiu dormir, com medo de ser algo mais grave.

Nino já iniciou a transição e passou a treinar com bola junto aos jogadores que não viajaram para Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, no sábado (28). O coordenador do departamento médico do clube, Douglas Santos, também tranquilizou e deixou a torcida otimista em ter o capitão em campo na final.

Temporal transforma dia em noite no Rio de JaneiroO fenômeno atingiu o estado no início da manhã desta quinta-feira, dia 26. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a situação das ruas em diversas regiões do Rio de Janeiro. Consulte Mais informação ⮕

O Silêncio dos Inocentes: 8 coisas que você provavelmente não sabe sobre o filmeO Silêncio dos Inocentes, filme de suspense e terror, foi lançado em 1991, mas é celebrado por fãs até hoje; veja 8 curiosidades sobre a icônica obra! Consulte Mais informação ⮕

Autoridades solicitam que moradores deixem suas casas na Austrália por causa de incêndios florestaisAustrália enfrenta uma temporada de incêndios florestais de alto risco após o início do El Niño Consulte Mais informação ⮕

Claudia Abreu inicia segunda temporada do monólogo 'Virginia' no Rio: 'Foi uma lufada de novidade'Formada em Comunicação Social, Larissa Herbas começou no DIA em 2022 e trabalha como repórter na cobertura de cidade. Tem experiência com assessoria de imprensa e foi editora de conteúdo do Gshow Consulte Mais informação ⮕

O permanente drama da (in)segurança pública no Rio de JaneiroNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Aos 83 anos, servidor comemora seis décadas de trabalho na Prefeitura do RioNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕