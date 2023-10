Nino não deverá voltar ao Fluminense antes da final da Libertadores

Rio - O zagueiro Nino, de 26 anos, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo dificilmente terá condições de voltar ao Fluminense antes da final da Libertadores. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o defensor não deverá entrar em campo nas partidas contra o Atlético-MG, neste sábado, e contra o Bahia, na próxima terça-feira.

O jogador se lesionou durante a Data Fifa quando fez parte do elenco da seleção brasileira nos jogos das Eliminatórias contra Venezuela e Uruguai. O desejo do Fluminense era tê-lo em campo em partidas da Série A para que ele chegasse com ritmo de jogo contra o Boca Juniors, porém, isso não será possível. Nino tem feito um trabalho intensivo de recuperação com direito a dieta.

