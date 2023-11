'Ninguém pode ignorar os resultados' das primárias, diz oposição da Venezuela

'Natal sem presos políticos' As eleições internas foram realizadas cinco dias depois de o governo e a oposição terem acordado, em uma mesa de diálogo, realizar as eleições presidenciais no segundo semestre de 2024 com a observação da União Europeia e de outros atores internacionais.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: Ninguém pode ignorar os resultados das primárias, diz oposição venezuelana após invalidação judicialMaría Corina Machado, rival de Nicolás Maduro, havia sido escolhida para disputar eleição de 2024, sub acusação de fraude do governo

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALNACIONAL: Anistia Internacional condena decisão da Suprema Corte da Venezuela de suspender resultado das eleições primáriasEquipe baiana marca com Everaldo, após Tricolor carioca acertar o travessão duas vezes

Fonte: jornalnacional | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Suprema Corte da Venezuela suspende primárias da oposiçãoSuspensão das primárias foi movida pelo deputado da oposição José Brito que solicitou a revisão de “irregularidades”

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: El chavismo invalida las primarias de la oposición en VenezuelaEl Tribunal Supremo, controlado por el Gobierno, se lanza contra el proceso mientras sus organizadores declaran en la Fiscalía acusados de varios delitos

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

REVISTAISTOE: Supremo da Venezuela suspende primárias da oposição e EUA faz soar o alertaO Supremo Tribunal da Venezuela suspendeu, nesta segunda-feira (30), 'todos os efeitos' das primárias da oposição, em meio a um cerco judicial a este processo

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Podemos vota su estrategia: autonomía ante Sumar y alianzas con primarias y sin vetosBelarra denuncia en un vídeo que en los últimos dos años se ha buscado “reducir la capacidad de acción política y de representación” de su partido para “sustituirlo” por una propuesta “que no moleste a la estructura de poder”

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕