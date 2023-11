Ninguém pode ignorar os resultados das primárias, diz oposição venezuelana após invalidação judicial

nas eleições de 2024 foram realizadas na forma de autogestão em 22 de outubro, com a participação de 2,4 milhões de eleitores, segundo seus organizadores, e a vitória de Machado com 92% dos votos.— A primária foi um absoluto, enfático e inegável sucesso e não vão apagar isto nem com intimações, nem com sentenças — acrescentou Pilieri. — Está muito claro: o governo perdeu, e o país ganhou.

— A inabilitação ficou resolvida para nós em 22 de outubro, quando o povo se expressou — disse Pilieri, alinhado ao discurso de Machado sobre o tema. As eleições internas foram realizadas cinco dias depois de o governo e a oposição terem acordado, em uma mesa de diálogo, realizar as eleições presidenciais no segundo semestre de 2024 com a observação da União Europeia e de outros atores internacionais.

— A ideia é que isto possa continuar ocorrendo (...) que nunca mais haja violação dos direitos humanos na Venezuela, que todos os que estão presos hoje, possam ficar livres — disse à imprensa Tomás Guanipa, membro da mesa de negociação, presente ao ato.

— São 22 anos esperando um Natal sem presos políticos. São 22 anos rezando a Deus e a todos os santos que a mesa de unidade faça valer os acordos — diz María Isabel Bolívar, de 66 anos, tia de Erasmo Bolívar, um dos policiais presos após o golpe de Estado frustrado, em 2002, conta o então presidente Hugo Chávez, morto em 2013.Brasil volta a ser o país com maior juros reais do planeta, apesar de redução da Selic.

