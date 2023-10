Nilópolis justifica baixos índices de mortes no município pela ausência no Pronasci

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis informou, nesta sexta-feira (27), por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), que a cidade não foi incluída no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) porque apresenta índices de mortes abaixo da média de outros municípios no Estado do Rio de Janeiro. De modo que não se enquadrava no público-alvo do programa federal.

Entretanto, diante da proximidade de comunidades como Chapadão, Az de Ouro (Rio de Janeiro) e Chatuba (Mesquita), o secretário municipal de Segurança Pública, Esmar Franca, solicitou a inclusão de Nilópolis no Pronasci 2, desde o dia 3 de maio, não obtendo resposta até o momento. Segundo ainda SMSP, a secretaria busca a qualificação crescente de seus guardas municipais.

