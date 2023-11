Curiosamente, Taylor Swift não estava no estádio. A mais recente namorada de Travis Kelce tem sido"pé quente" e em 2023 os Chiefs venceram todos os jogos em que ela esteve presente.

Patrick Mahomes teve uma tarde para esquecer, sem passes para touchdown e com duas interceptações. Do lado dos Broncos, Russell Wilson lançou 3 TD's.

Com este resultado, os Chiefs perdem pela primeira vez desde a semana 1 da temporada, mas seguem soberanos na liderança da AFC Oeste com 6 vitórias e duas derrotas. Os Broncos sobem para 3-5 e deixam a lanterna da divisão. headtopics.com

Brock Purdy continuou sua má fase após um começo de carreira impressionante na NFL. O quarterback dos Niners teve um passe para touchdown e lançou duas interceptações. O único ponto positivo para os 49ers foi Christian McCaffrey. O running back chegou na endzone mais duas vezes e empatou o recorde da NFL com 17 jogos seguidos com ao menos um touchdown.

Pelo lado dos Bengals, Joe Burrow teve 3 passes para touchdown e nenhuma interceptação. Um desses passes foi para Ja'Marr Chase, que atingiu 100 jardas recebidas também. Com este resultado, os 49ers perdem seu terceiro jogo seguido na temporada, caem para 5-3 e também deixam a liderança da NFC Oeste, que agora é do headtopics.com

