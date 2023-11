NFL: Chargers batem Bears com Justin Herbert brilhando e voltam a vencer

O jogo foi praticamente definido no primeiro tempo, onde Justin Herbert lançou três passes para touchdown e os Chargers foram para o intervalo vencendo por 24 a 7.

Austin Ekeler também brilhou pelo time de Los Angeles com 94 jardas recebidas e um TD anotado.

Com este resultado, os Chargers voltam a vencer depois de duas derrotas seguidas e deixam a lanterna da AFC Oeste, indo para 3 vitórias e 4 derrotas em 7 jogos. Já os Bears do brasileiro Cairo Santos seguem em último na NFC Norte com duas vitórias e seis derrotas. headtopics.com

