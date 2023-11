Neymar tem data de cirurgia no joelho confirmada pela CBF; veja quando será

Ele se machucou em uma disputa no meio-campo ainda no primeiro tempo do duelo. O tempo previsto de recuperação é de aproximadamente dez meses. O ano de 2023 não tem sido muito bom para o atacante que, em fevereiro, ficou cinco meses em recuperação por causa de uma lesão no tornozelo.

Principal nome do Al-Hilal para esta temporada, Neymar entrou em campo apenas cinco vezes pelo novo clube e marcou um gol. O jogador agora deve entrar em negociação com os dirigentes sauditas para definir onde vai fazer a recuperação da cirurgia.Moda

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANCE!: Neymar tem cirurgia marcada para esta quinta-feira pela CBFA CBF marcou a cirurgia do atacante Neymar para esta quinta-feira, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: CBF confirma que Neymar passará por cirurgia nesta quinta-feiraAtacante rompeu o ligamento cruzado anterior e meniscos do joelho esquerdo

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Craque Neto lista atletas mulheres com mais idolatria no Brasil que NeymarO ex-jogador Neto usou o programa 'Donos da Bola', desta terça-feira (31), para falar sobre carência de ídolos no esporte brasileiro. O apresentador afirmou que Marta tem mais idolatria que Neymar no país e citou outros nomes, como Rebeca Andrade e Rayssa Leal.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Com jogo de abertura do Brasileirão, CBF divulga calendário de 2024Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: CBF divulga calendário de 2024 e confirma jogo de abertura do BrasileirãoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Brasileirão 2024 terá jogo de abertura pela 1ª vez; veja calendário completoCBF anunciou calendário do futebol masculino em 2024 e confirmou 'jogo inaugural' pela primeira vez

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕