Neymar realizou cirurgia nesta quinta-feira, em Belo Horizonte

. O jogador sofreu a grave contusão na derrota daO chefe-médico da Seleção Brasileira, o Dr. Rodrigo Lasmar, e sua equipe fez o procedimento no atacante no Hospital Mater Dei, na capital mineira.Neymar sentiu o joelho em uma disputa de bola no meio do campo, sem ter contato com o adversário. O atacante saiu do jogo aos prantos e viu de longe o Brasil perder para o Uruguai por 2 a 0, em Montevidéu.

Esta foi a segunda lesão grave de Neymar neste ano. Em fevereiro, o jogador ficou fora por cinco meses após machucar o tornozelo, na época em que atuava pelo Paris Saint-Germain. Somente neste ano, tanto pelos clubes e pela Seleção, o atacante entrou em campo somente 22 vezes.

A CBF já comunicou o Al-Hilal sobre a lesão que provavelmente vai afastar o astro dos gramados por cerca de dez meses. Na equipe saudita, Neymar fez apenas cinco partidas, com um gol e duas assitências.Seleção Brasileira

