Neymar parabeniza Fluminense pelo título inédito na Libertadores

O título inédito do Fluminense na Libertadores foi festejado por Neymar, atacante do Al-Hilal, da Seleção Brasileira e principal personagem do futebol do país na atualidade. Por meio de um story no Instagram, o craque festejou a conquista carioca e mandou recado especial a cinco jogadores: Marcelo, Paulo Henrique Ganso, Nino, André e Felipe Melo. "Parabéns, Fluminense", escreveu Neymar, que marcou os companheiros na rede social.

Campeão da Libertadores pela primeira vez, o Fluminense venceu o Boca Juniors, da Argentina, pelo placar de 2 a 1, na prorrogação. Os gols do time brasileiro foram marcados por Germán Cano e John Kennedy — Advincula descontou para os argentinos

JORNALOGLOBO: Fluminense x Boca Juniors: equipe do GLOBO analisa título do Fluminense na LibertadoresJohn Kennedy decide, é expulso, e tricolor conquista a competição pela primeira vez em sua história

