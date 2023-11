Neymar é acusado de empregar ex-funcionária ilegalmente na França

O jogador Neymar está sendo acusado por uma ex-funcionária de empregá-la ilegalmente por quase dois anos na França, no período em que ele atuava no Paris Saint-Germain . A mulher, que é brasileira, pede uma indenização de 368 mil euros (R$ 1,94 milhão). Procurada pelo g1, a assessoria de Neymar informou que "oficialmente desconhece o assunto porque o Neymar não foi sequer citado". A denúncia foi divulgada na quarta-feira (15) pelo jornal Le Parisien.

A ex-funcionária alega ter trabalhado, sem ser registrada, quase 70 horas semanais, sem direito a folga ou férias. De acordo com o jornal francês, Neymar está sendo acusado de “travail dissimulé”, que, em uma tradução simples, significa “trabalho oculto”. O g1 conversou com uma advogada franco-brasileira para entender o que o termo representa na legislação do país europeu. “O mais correto seria dizer ‘trabalho dissimulado’, que é o trabalho não declarad





