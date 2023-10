Neuer retorna ao Bayern de Munique após quase 11 meses sem jogar

Quase 11 meses após sofrer uma fratura na perna direita, o goleiro Manuel Neuer voltará aos gramados no sábado (28), em jogo do Campeonato Alemão. O experiente jogador será o titular do Bayern de Munique na partida contra o Darmstadt, na Allianz Arena, segundo Thomas Tuchel. O treinador fez o anúncio nesta sexta-feira, com apenas uma ressalva: '(Jogará) se nada acontecer durante o treino'.

O time foi eliminado de forma precoce na competição. Uma semana depois da dura queda da Alemanha, Neuer sofreu um acidente de esqui na parte final do recesso do futebol europeu, que paralisara a temporada de clubes para a disputa da Copa do Mundo. A grave fratura na perna direita exigiu a realização de uma cirurgia logo na sequência do acidente. Desde então, Neuer vinha enfrentando um longo processo de recuperação.

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Goleiro do Santos se lesiona e vira desfalque contra o CoritibaGoleiro do Santos se lesionou e virou desfalque diante do Coritiba após apresentar um quadro de dor na lombar e no nervo ciático. Consulte Mais informação ⮕

Goleiro projeta Fortaleza 'parada' e diz que preferia final em ida e voltaA final da CONMEBOL Sul-Americana, em 28 de outubro, terá transmissão ao vivo pela ESPN no Star+ Consulte Mais informação ⮕

Darwin Núñez dribla goleiro, fica livre na pequena área e... perde chance inacreditável para o LiverpoolO uruguaio fez uma linda jogada, deixando o zagueiro na saudade, driblando o goleiro com facilidade, mas na hora de finalizar... Consulte Mais informação ⮕

Garnacho, do Manchester United, pode ser punido pela Federação Inglesa por postagem sobre OnanaAtacante argentino Alejandro Garnacho, do Manchester United, usou 'emojis' de gorilas em postagem sobre o goleiro André Onana Consulte Mais informação ⮕

Ídolo do Palmeiras tira sarro após goleada sobre o São Paulo; assistaEx-goleiro e ídolo do Palmeiras, Marcos foi às redes sociais e tirou sarro após a goleada sobre o São Paulo por 5 a 0. Minutos depois do apito final no Allianz Parque, o pentacampeão do mundo publicou um vídeo rindo, com uma música de contagem até cinco ao fundo. Consulte Mais informação ⮕

Jornalistas criticam titular do São Paulo contra o Palmeiras: 'Não me engana'O goleiro Rafael vai vivendo uma noite para se esquecer no clássico entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque, nesta quarta-feira (25). No primeiro tempo, o arqueiro tricolor deixou passar uma bola por baixo dos braços em um pênalti e foi cornetado por jornalistas nas redes sociais. Consulte Mais informação ⮕