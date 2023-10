Neto paga indenização de R$ 30 mil por ter xingado Tite ao vivo

Rio - O apresentador Neto pagou uma indenização de R$ 30 mil por ter xingado o técnico Tite, atualmente no Flamengo, após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022, diante da Croácia. De acordo com o 'UOL', o pagamento para encerrar a briga judicial foi feito nesta quinta-feira (27). Por exigência de Tite, o valor foi depositado na conta do Recanto da Compaixão Frei Salvador, uma casa de repouso para idosos localizada em Caxias do Sul.

No acordo, o ex-jogador também 'comprometeu-se a não reiterar a conduta praticada, abstendo-se de publicar qualquer outra imagem ou texto destinado a atacar a honra e a imagem de Tite'. A Band participou da busca por uma conciliação e se comprometeu a ler uma carta com o pedido de desculpas ao treinador. No acordo, ficou definido que 'o texto seria lido por um de seus apresentadores, com exceção de Neto, no programa Os Donos da Bola'.

Brasil Manchetes

