Neto detona Daronco por pênalti em Corinthians x Santos: 'Vergonhoso'

Decisão do árbitro causou polêmica no clássico deste domingo (29)contra o Santos, neste domingo (29), na Neo Química Arena. Nas redes sociais, o ex-jogador criticou o árbitro e classificou a decisão como"absurda" e"vergonhosa".

- Absurdo o pênalti que o Daronco deu, que o VAR deu. Foi falta do Soteldo em cima do Bruno Mendez. Dar um pênalti desse, vocês estão de brincadeira. E você ainda foi no VAR, Daronco, e deu o pênalti - começou o ex-jogador e apresentador.

- Aí vem aquilo"Ah, o Corinthians sempre é ajudado". Espera aí. Dar um pênalti desse é o absurdo do absurdo. É vergonhoso o que fizeram com o Corinthians na Neo Química Arena. Parabéns, Seneme - completou Neto, citando o presidente da comissão de arbitragem da CBF.Nos acréscimos, os pés de Soteldo e Bruno Mendez se chocaram na área, e o jogador do Santos caiu no gramado. headtopics.com

