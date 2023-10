Neto define data para assumir presidência do Corinthians e manda recado à Globo

Apresentador falou sobre direitos de transmissão de jogosrevelou que pretende assumir a presidência do clube, 2026. No programa"Donos da Bola", o apresentador afirmou que for mandatário do Alvinegro, a Rede Globo não irá mais transmitir jogos da equipe paulista.

- Quando eu for presidente do Corinthians, em 2026, vocês (Globo) não passam jogo nosso. Torce pra eu não ser presidente ou pega alguma trapalhada minha, algum esquema que eu fiz, alguma coisa errada. Vai fazendo um dossiê meu. Porque em 2026 eu vendo tudo pra Band. Só a Band vai passar jogo do Corinthians - comentou Neto.

Aposentado dos gramados em 1999, Neto foi contratado pela Band no mesmo ano para atuar como comentarista. Além do"Donos da Bola", Neto também comanda outros programas na emissora, como o"Apito Final" e o"Baita Amigos", no canal fechado BandSports.O Corinthians passará por eleições presidenciais no dia 25 de novembro. Duilío Monteiro Alves deixará o cargo, que é disputado por André Negão e Augusto Melo. headtopics.com

