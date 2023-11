Neto corneta treino do Corinthians: “Que isso?! Quadradinho de oito?”

#EsporteNaBand #OsDonosDaBola #CraqueNeto#CraqueNeto corneta treino do Corinthians e se irrita com os exercícios feitos pelos jogadores do Timão, e Souza brinca: “Dança da motinho”. #EsporteNaBand #OsDonosDaBola #CraqueNetoSouza alerta para situação do Santos: “Tem duas pedreiras pela frente”Presidente do Fortaleza conta expectativas para final da Sul-Americana

LANCE!: Craque Neto se revolta e dispara contra jogador do Corinthians: 'Não joga nada'Ídolo do Corinthians, o ex-jogador Neto não poupou críticas ao meia Matías Rojas nesta segunda-feira (30). Durante o 'Donos da Bola', o apresentador detonou o atleta paraguaio, que entrou aos 36 minutos do segundo tempo, pouco acrescentou e levou um cartão amarelo.

LANCE!: Craque Neto lista atletas mulheres com mais idolatria no Brasil que NeymarO ex-jogador Neto usou o programa 'Donos da Bola', desta terça-feira (31), para falar sobre carência de ídolos no esporte brasileiro. O apresentador afirmou que Marta tem mais idolatria que Neymar no país e citou outros nomes, como Rebeca Andrade e Rayssa Leal.

MUNDO ESPN: O que matemática diz das chances do Corinthians no Brasileiro?Corinthians enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira (1º), às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro

CNNBRASIL: PL vai recorrer da inelegibilidade de Braga Netto, diz Valdemar Costa NetoValdemar da Costa Neto afirma que vai recorrer ao STF para tentar reverter inelegibilidade

JORNALOGLOBO: Seguro-viagem após a pandemia: entenda por que, mais que nunca, é melhor prevenir que remediarA Covid foi um terremoto no turismo e reforçou ainda mais a importância de viajar para o exterior protegido. Setor viveu ‘divisor de águas’ e teve que renovar suas coberturas

VEJA: Valdemar Costa Neto é o próximo entrevistado do Amarelas On AirEntrevista com o presidente do PL será transmitida nesta terça-feira, dia 31, a partir das 17h, em todos os canais digitais de Veja.

