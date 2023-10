Neto chega a acordo por indenização com Tite e encerra briga na Justiça

Apresentador fez diversas ofensas ao atual comandante do Flamengo, devido à queda da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022acarretou em um pagamento de R$ 30 mil do apresentador ao técnico, além de uma promessa por parte do paulista em não atacar mais o gaúcho novamente na televisão.. A derrota dos comandados de Tite para a Croácia, nas quartas de final, levou Neto a um estado de ira.

“Você deixou o Neymar, o maior batedor de pênalti de fora. Seu sem vergonha. Você não merece tá aí. Deveria ter deixado o Neymar bater o pênalti. Seu burro. Seu idiota. Acabou com o país.”Havia a possibilidade de uma detenção de um a seis meses para Neto, de acordo com o estipulado nos artigos 140 e 141 do Código Penal. Este, inclusive, foi o pedido dos representantes de Tite, mas o valor acabou se encerrando em uma multa monetária.

Na ocasião, o vídeo das ofensas de Neto viralizou nas redes sociais. Os comentários, retransmitidos através do YouTube, obtiveram mais de 2,5 milhões de visualizações. headtopics.com

