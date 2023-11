Netinho de Paula agita público na segunda noite da Festa de Rialto

Barra Mansa - A Festa de Rialto de 2023 teve sequência no sábado (28). Os shows são realizados pela RID Eventos e contam com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura e os patrocínios da empresa Light e do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A atração principal da noite foi cantor de pagode Netinho de Paula. Com 37 anos de carreira, Netinho fez muito sucesso na década de 90 com o grupo ‘Negritude Júnior’.

“Trouxemos esse evento para um novo local, com novo layout, que pode ser explorado futuramente. A festa contribui com a economia do distrito, recebe pessoas de diversos bairros de Barra Mansa, além de proporcionar cultura e lazer. Isso demonstra que o poder público se faz presente também nos distritos”, comentou. Também presente na Festa, o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, destacou.

Ana Paula Padrão analisa futuro do jogo no MasterChef Profissionais 2023Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Tiroteio em festa de Halloween deixa 2 mortos e 18 feridos na FlóridaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Tiroteio em festa de Halloween deixa mortos na FlóridaDisparos foram feitos após uma briga entre dois grupos numa rua movimentada com bares e restaurantes, em Tampa Consulte Mais informação ⮕

Festa de Halloween nos EUA acaba com dois mortos e quase 20 feridosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Belford Roxo: Escola estadual encerra mês das crianças com festa promovida por ação de sustentabilidadeNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Tiros em festa de Halloween deixam dois mortos e 18 feridos nos Estados UnidosUma pessoa foi detida na manhã de domingo e a polícia está procurando outros suspeitos de atirar Consulte Mais informação ⮕