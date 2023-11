Netanyahu rejeita cessar-fogo até que o Hamas liberte reféns

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou novamente qualquer possibilidade de um cessar-fogo até que o Hamas liberte os mais de 240 reféns que mantém cativos. Enquanto isso, o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirmou que Israel bombardeou o campo de refugiados de Al Magazi nesta noite, matando 45 pessoas, a maioria crianças e mulheres.

Um porta-voz militar israelense disse que suas Forças Armadas estão investigando se estavam operando na área quando o ataque ocorreu. Além disso, as evacuações de feridos gazenses e estrangeiros para o Egito através do cruzamento de Rafah foram suspensas neste domingo, depois que o exército de Israel bombardeou um comboio de ambulâncias na sexta-feira. No total, os ataques israelenses mataram mais de 9.700 pessoas desde 7 de outubro, segundo as autoridades gazenses

:

BBCBRASİL: Conflito Hamas-Israel: Netanyahu rejeita 'pausa humanitária' no conflito com Hamas até que reféns sejam libertadosMilitares israelenses afirmam que 242 pessoas são mantidas em poder do Hamas. EUA defendem que interrupção temporária do conflito pode ajudar a libertar essas pessoas.

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação »

ELPAİS_BRASİL: Netanyahu rechaza un alto el fuego temporal hasta que Hamás libere a los rehenes israelíesIsrael admite haber atacado una ambulancia en Gaza con la justificación de que la usaba Hamás | La Media Luna Roja Palestina denuncia un ataque israelí a las puertas del hospital de Al Shifa, el más grande de Gaza | Uno de los médicos españoles evacuados de la Franja: “Dejen a los palestinos salir de esa ratonera en la que los han metido y en la...

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação »

O_ANTAGONİSTA: Netanyahu rejeita pausa no combate ao HamasO primeiro-ministro disse que Israel se opõe a um cessar-fogo em Gaza enquanto todos os reféns não forem libertados

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação »

O_ANTAGONİSTA: EUA avisam Hezbollah para não “tirar vantagem” do conflito Israel-HamasNesta sexta-feira, o líder do grupo terrorista Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmou que “todas as opções estão abertas”

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação »

ELPAİS_BRASİL: Israel admite haber atacado una ambulancia en Gaza con la justificación de que la usaba HamásLa Media Luna Roja Palestina denuncia un ataque israelí a las puertas del hospital de Al Shifa, el más grande de Gaza | Uno de los médicos españoles evacuados de la Franja: “Dejen a los palestinos salir de esa ratonera en la que los han metido y en la que están...

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação »

EXAME: Líder do Hezbollah defende ataque do Hamas contra Israel e o chama de 'guerra santa'Comunidade internacional termia que o possível envolvimento do grupo islâmico daria uma nova escala à guerra entre Israel e o Hamas

Fonte: exame | Consulte Mais informação »