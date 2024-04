Neta do cofundador da WEG, Lívia Voigt, é uma das bilionárias mais jovens do mundo

Negócios

Lívia Voigt, neta do cofundador da WEG, é uma das bilionárias mais jovens do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 1,1 bilhão. Apesar de ainda estar na faculdade, ela e sua irmã possuem 3,1% da empresa.

