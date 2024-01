Nenhum general ou integrante da alta cúpula das Forças Armadas foi investigado ou responsabilizado pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro. Ato hoje marca um ano dos ataques aos três Poderes.Oito generais do Exército e um almirante da Marinha foram citados na CPI dos Atos Golpistas , no ano passado, com sugestão de indiciamento por crimes de associação criminosa, golpe de Estado, entre outros. Desde então, nenhuma das apurações prosseguiu.

O petista tem focado seus discursos em exaltar a democracia, sem pressionar pelo julgamento dos comandantes. Nesta tarde, os três Poderes promovem um ato conjunto para marcar a data e repudiar tentativas golpistas. Além de Lula, deverão falar os presidentes do Congresso e do Judiciário. Não há previsão de pronunciamento de nenhum representante das Forças Amadas.O Ministério da Justiça não respondeu. À reportagem, a Marinha afirmou apenas que"não se manifesta sobre processos investigatórios em curso no âmbito do Poder Judiciário





