Neltur encerra workshop de capacitação para profissionais do carnaval

Niterói – Está acontecendo em Niterói o Workshop de Capacitação de Profissionais do Carnaval e a ação educativa, promovida pela Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) será encerrada com o tema específico sobre prestação de contas, de 30/10 a 1/11, sempre às 19h, no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) do Caminho Niemeyer, que fica na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto s/n, no Centro.

Coordenado por Alexandre Oliveira, o workshop será na segunda-feira (30) para as agremiações, na terça-feira (31), para os blocos e, encerrando quarta-feira (1), para os organizadores dos Carnavais de bairros. Além da prestação de contas, outros temas foram abordados, como Gestão de Eventos; Marketing e Publicidade; Gestão Financeira e Recursos Humanos, apresentados com material físico didático, cartilhas, palestras com material audiovisual.

