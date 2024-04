Negociação sigilosa resulta na chegada de Felipe Anderson ao clube

em uma negociação mantida em sigilo até o dia do anúncio, que aconteceu na segunda-feira . A chegada do jogador significa em saídas no elenco, como por exemplonão tem relação com uma possibilidade de perder Veiga ou qualquer outro atleta de peso no meio da temporada. A diretoria segue com o planejamento dos últimos anos de fazer o esforço para manter seus principais jogadores.

Além disso, a intenção é de que o novo reforço seja uma peça fundamental para acrescentar ao atual elenco, que já vai perderganhe opções reais. Podendo atuar aberto pela direita, pela esquerda e centralizado, Felipe Anderson pode ser testado em diversas funções.

Jornal italiano se rende a 'chapéu' do Palmeiras em Lazio e Juventus por Felipe Anderson: 'Primeira surpresa sensacional do mercado' Agora, o torcedor alviverde conta os dias até o meio do ano para contar com o novo reforço. Na atual temporada, Felipe Anderson fez

