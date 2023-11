Natura: Venda da The Body Shop entra em fase final – e desconto não surpreende

que está em negociações exclusivas com a firma de private equity britânica Aurelius Group. O timing foi mais rápido do que o mercado previa, mas tudo indica que vai receber bem menos do que pagou à L’Oréal para comprar a marca em 2017.

Apesar do desconto na venda, o valor não deve surpreender o mercado. Uma pesquisa divulgada há algumas semanas pelo Itaú, mostra que o buyside não tinha grandes expectativas pelo valuation da transação: a maior parte, 36,4%, esperava um valor entre US$ 100 milhões e US$ 200 milhões. Apenas 6,1% acreditavam em ofertas acima desse valor.

A Natura já tentou colocar a The Body Shop à venda no ano passado, mas as propostas recebidas não agradaram – e não seriam suficientes para entregar a desalavancagem necessária à época. Nesse cenário, a empresa preferiu se desfazer primeiro da Aesop, sua joia da coroa em termos de crescimento. A venda foi anunciada em abril, por US$ 2,5 bilhões, e concluída no fim de agosto. headtopics.com

Mas, ao que tudo indica, o apetite pelo ativo não era dos melhores. Ainda segundo a Sky News, o Aurelius desbancou outros dois fundos de private equity britânicos. Não houve ofertas de estratégicos e nem de gestoras mais tradicionais no cenário global. Quando comprou a The Body Shop, a Natura competiu com players como CVC e Advent.

Em entrevista após o segundo trimestre, Barbosa e Guilherme Castellan, CFO do grupo, reforçaram que estavam “revisando o diagnóstico” da The Body Shop. De acordo com os dois executivos, era preciso “despoluir o visual das lojas” com redução de itens (SKUs) e avaliar a presença física. headtopics.com

