Natura negocia venda da The Body Shop para grupo alemão

A Natura anunciou que está negociando com a gestora alemã Aurelius a venda da rede The Body Shop. A empresa brasileira tem se esforçado em vender ativos para tentar melhorar a situação financeira do grupo. O comunicado enviado aos acionistas não traz detalhes sobre os termos da negociação. A empresa brasileira diz, apenas, que “celebrou acordo de exclusividade com o Aurelius Investment Advisory Limited visando a potencial venda da The Body Shop”.

Fundada em Brighton, litoral da Inglaterra em 1976, a The Body Shop tem atualmente cerca de 3 mil lojas em 70 países, com cerca de 10 mil empregados. A companhia foi comprada pela brasileira Natura em 2017. Na época, o negócio foi estimado em cerca de 1 bilhão de euros (R$ 5,29 bilhões). Caso a operação seja concretizada, não será o primeiro negócio vendido pela companhia brasileira.