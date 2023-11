Natura &Co negocia venda da The Body Shop para gestora alemã

O valor associa o preço da compra, no montante de até R$ 2,26 bilhões, e o endividamento líquido da companhia, de aproximadamente R$ 971 milhõesEm Congonhas, incidente com aeronave particular prejudicou o cronograma de pousos e decolagens; em Guarulhos, voos foram alterados devido a condições meteorológicasAs receitas da rede de restaurantes americana somaram US$ 6,69 bilhões entre julho e setembro, crescimento de 14% sobre o mesmo período de...

Segundo a entidade, setor ainda não parece ter sentido os efeitos do início do ciclo de redução de juros e desaceleração da inflação nos últimos mesesMediana das estimativas dos economistas do mercado para o IPCA em 2024 subiu de 3,87% para 3,90%, e para 2025, permaneceu em 3,50%Semana tem decisões de juros do BC e do Fed, o banco central dos EUA, com agentes atentos à agenda econômica no Congresso após o presidente Lula afirmar...

Suicídio, venda secreta de terreno e empréstimo: o drama das vítimas do golpe do namoro virtualGlorioso pressionou, finalizou quase 30 vezes, mas parou em Walter e viu Lucas Perri falhar feio na jogada que decidiu o placar Consulte Mais informação ⮕

Projeto de venda da Sabesp “tem tudo para vingar”, diz relatorDeputado Barros Munhoz afirmou que o texto enviado pelo governo Tarcísio de Freitas não é vago e deve ser votado até o fim do ano Consulte Mais informação ⮕

F1: GP de São Paulo tem venda extraordinária de ingressos; veja preçosAs vendas começaram em 2022, mas grande parte dos ingressos esgotou em poucos dias, especialmente para a arquibancada; alguns setores ainda estão disponíveis Consulte Mais informação ⮕

Brasileiro está consumindo mais temperosA busca por prazer nas refeições faz subir a venda de condimentos, diz pesquisa da Kantar Consulte Mais informação ⮕

DJ alemã raptada pelo Hamas está morta, confirma famíliaShani Louk apareceu em vídeo deitada na caçamba de uma caminhonete, cercada por extremistas durante ataque de 7 de outubro Consulte Mais informação ⮕

Corpo de alemã sequestrada pelo Hamas é encontrado, diz famíliaA DJ e tatuadora Shani Louk foi uma das vítimas dos terroristas que participava de uma rave no sul de Israel, perto da faixa de Gaza Consulte Mais informação ⮕