Nativa FM realiza show em comemoração aos 26 anos; acompanhe ao vivo

Neste domingo (29) a Nativa FM, uma das rádios mais populares do Brasil, completa 26 anos de sucesso e vai comemorar da melhor maneira possível: com muita música. Um show comemorativo reúne grandes nomes da música no Villa Country, em São Paulo.

Roberta Miranda, Fernando e Sorocaba, Marcos e Belutti, Lauana Prado, João Neto e Frederico, Cleber e Cauan, Humberto e Ronaldo, Hugo Henrique, Juan Marcus e Vinicius, Thales Lessa e US Agroboy tomarão o palco para alegrar o público com seus hits.O espaço será aberto às 14h e as apresentações terão início às 15h.

