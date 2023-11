Nas redes, Lula celebra um ano de vitória eleitoral contra Bolsonaro

O presidente Lula (PT) celebrou, nesta segunda-feira 30, o primeiro ano da sua vitória eleitoral contra Jair Bolsonaro (PL). A celebração foi feita com uma publicação nas redes sociais. 'Há um ano, a democracia vencia nas urnas. De lá pra cá retomamos programas sociais, reduzimos o desmatamento e o desemprego, recuperamos a imagem do Brasil no mundo e a vida melhorou', escreveu o petista em seu perfil no X, antigo Twitter.

Relembre o resultado Há um ano, a apuração liderada pelo Tribunal Superior Eleitoral marcava 50,90% dos votos válidos para Lula, contra 49,10% de Bolsonaro no 2º turno. O resultado, ainda que apertado, apenas cerca de 2 milhões de votos, deu vitória do petista, eleito, naquela ocasião, para um terceiro mandato como presidente. Os dois tinham chegado ao segundo degrau do pleito daquele ano após uma disputa também apertada no 1º turno.

