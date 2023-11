A CyberConnect2 é uma desenvolvedora cujo currículo se destaca, sobretudo, pelo seu envolvimento nos jogos inspirados na obra de Masashi Kishimoto. Por muitas vezes, a franquia Naruto: Ultimate Ninja Storm serviu de referência no que diz respeito a adaptações de animes para videogames, tendo em vista suas cenas cinematográficas recheadas de ação e sistemas genuinamente divertidos para jogadores mais casuais.

Isso é tão verídico que, ainda em 2015, o quarto jogo numerado da franquia saiu na dianteira e adaptou os eventos finais do mangá de Naruto Shippuden com maestria, agradando fãs e jogadores de primeira viagem. Agora, para celebrar os vinte anos da estreia do anime, a desenvolvedora está de volta com Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections





