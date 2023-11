Napoli e Milan ficam no empate com Giroud artilheiro e brasileiro expulso

Os dois técnicos chegaram pressionados para a partida. Rudi Garcia vem sendo criticado pela queda de rendimento do time depois do título italiano. Já Stefano Pioli sofre pelos resultados ruins naAlém de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.Quando a bola começou a rolar, quem começou a mostrar qualidade foi Olivier Giroud.

Até que, aos 22, em cruzamento de Christian Pulisic na área, o camisa 9 testou firme, Meret ainda tentou espalmar, mas a bola acabou no fundo das redes. O atacante vivia seca de 11 jogos sem marcar. Nos minutos seguintes, depois de cruzamento rasteiro na pequena área, Matteo Politano teve o gol aberto, mas tocou fraco para fora.

E como diz o ditado, a bola pune. Quase que na sequência, aos 31, Davide Calabria cruzou na área, e Giroud mais uma vez cabeceou para conseguir ampliar a vantagemMas a segunda etapa prometia. Logo aos 3 minutos, Politano deu chapéu em Marco Pellegrino, cortou Theo Hernández e chutou forte para diminuir o marcador. headtopics.com

E a reação estava longe de acabar. Aos 17, em linda cobrança de falta, Giacomo Raspadori empatou o jogo para o time da casa. No fim, o zagueiro brasileiro Natan, ex-Flamengo e Bragantino, acabou expulso pelo segundo amarelo depois de entrada dura em Luka Romero.Próximos jogos do Napoli

