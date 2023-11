Namorada de modelo de 1,06m de altura é confundida com pedófila

Tiny Texie tem 1,06 metro de altura. Mas a idade surpreende: 31 anos. A modelo de site adulto namora desde 2020 a maquiadora Anastasia Groves, que é muito maior que ela. Por causa da diferença de altura, muitos não entendem a relação e chamam Anastasia, de 23 anos, de pedófila.

A maquiadora contou, de acordo com o "Daily Star", que recebe mensagens de ódio de pessoas que dizem que ela não deveria estar com Texie por causa da sua altura e a incentivam a namorar alguém "normal".O casal mora em Chicago (Illinois, EUA). Pedofilia não é citada apenas para atacar a diferença de altura entre as duas.

"Houve momentos em que foi muito difícil para nós duas. Ana (com ela chama Anastasia) até foi ameaçada", contou a modelo. "Mas ela nunca me deixou lutar de nenhuma forma, seja fisicamente, mentalmente ou emocionalmente. Ela sempre é minha espinha dorsal. Ela me ajudou em muitas lutas que tive, especialmente com pessoas nas redes sociais. Se alguém vier até mim e tentar me machucar, eu tenho um escudo", completou a americana. headtopics.com

Texie sofre da síndrome de Kenny-Caffey, um distúrbio esquelético hereditário extremamente raro que causa anormalidades no desenvolvimento. Só há 60 casos relatados na literatura médica.Muitas vezes a negativa ocorre por erros triviais no preenchimento de dados.

