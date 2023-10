Naldo se pronuncia após ser acusado de cobrar R$ 50 reais para tirar foto com fã

O cantor Naldo Benny, se envolveu em uma polêmica nesta sexta-feira (27), após um vídeo viralizar e nele o cantor supostamente cobra R$ 50 reais de um fã para tirar fotos. Após receber diversos comentários em suas redes sociais o criticando, Naldo se manifestou sobre o vídeo. "Eu nunca cobrei para tirar foto com ninguém e nem vídeo. Aquilo é uma brincadeira, o vídeo realmente existe, está em tudo quanto lugar do mundo.

E esse influenciador, eu acho que é isso, quer like e visualizações", disse Naldo. "E um vídeo com uma pessoa pública, de expressão, vai ganhar muita visibilidade. Com isso ele ficou com o ego feliz, porém isso é muito ruim pra mim", desabafou. https://twitter.

