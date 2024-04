Nadadora chilena de 89 anos vence competição internacional

Enérgica, Eliana Busch dá uma braçada atrás da outra sem perder o ritmo. Ele entra e sai na piscina de 25 metros. Uma, duas, três, quatro vezes... Nada mal para esta chilena de 89 anos que acaba de vencer uma competição internacional. Início de março, Campeonato Mundial de Masters de Natação em Doha, no Catar. Busch aguarda algumas japonesas que tinham vencido o Mundial anterior em Kyushu (Japão), do qual a chilena não participou.

Suas adversárias, de sua mesma faixa etária, nascidas entre 1930 e 1934, não aparecem para competir. Busch faz a prova mesmo assim."Nadei contra mim mesma. Não tinha nenhum registro de como eu estava indo. Tinha a obrigação de quebrar recordes para mostrar que, mesmo nadando sozinha, era a melhor", diz a nadadora em entrevista à AFP.Nesta competição reconhecida pela Federação Internacional de Natação, ela obteve quatro medalhas de ouro: nos 100 e 200 metros livres, nos 50 metros peito e nos 50 metros costa

