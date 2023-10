'Não é motivo para festa', diz Lula sobre aniversário

O presidente Lula (PT), que completa 78 anos nesta sexta-feira, recebeu 38 jornalistas de diferentes veículos, entre eles o Terra, para um café da manhã no planalto.

O colunista do Terra Guilherme Maziero participou do evento e registrou o momento em que o presidente expressou tristeza pelo conflito Israel-Hamas e afirmou que não haverá festa pelos 78 anos. "Resolvi não fazer nada nesse aniversário, só meus filhos vão participar em casa comigo porque o mundo está mais para triste do que para alegria.

