Na Bahia, onze policiais são presos em uma semana por mortes e simulações de cenas de crimes

No segundo caso, registrado no município de Santo Estevão, a 157 km de Salvador, o alvo foi o rifeiro André Barbosa da Silva, morto no dia 13 de setembro de 2022. Segundo ocorrência da época, o homem teria trocado tiros com a PM, antes de ser atingido e socorrido para uma unidade médica. As investigações concluíram o contrário.

Em ambos os casos, os policiais foram indiciados, após o cumprimento dos mandados de prisão. Os materiais localizados durante as buscas e apreensões servirão como provas a serem utilizadas no decorrer dos processos.

