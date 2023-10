Nível do Rio Negro para de descer pela primeira vez em mais de 130 dias

Após exatos 131 dias de vazante, que resultaram na maior seca de sua história, o nível do Rio Negro parou de descer. De quinta-feira (26) para sexta-feira (27), o rio localizado no Amazonas se manteve em 12,70 metros, a menor medição em mais de 120 anos. Nesse período, o dia com a maior queda foi em 19 de setembro, quando o nível do rio desceu 36 centímetros.

Como acontece todos os anos, sempre entre o fim de outubro e início de novembro, a tendência agora é de alguns dias com estabilidade no nível do rio e, na sequência, o início da retomada de subida do rio.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

CNNBrasil »

O Assunto #1.075: Rio Negro - a seca histórica e as vidas que dependem deleCom dois gols de cabeça, Peixe se recupera de goleada histórica e deixa o Z-4; Coxa permanece na vice-lanterna Consulte Mais informação ⮕

Rede de farmácias abre mais de 130 vagas de emprego em quatro cidades do Rio. Veja como se inscreverPostos são nas cidades do Rio, Niterói, Duque de Caxias e Angra dos Reis Consulte Mais informação ⮕

Primeiro herói negro do cinema: morre Richard Roundtree, aos 81 anosRichard Roundtree perdeu a luta contra um câncer no pâncreas Consulte Mais informação ⮕

Morre Richard Roundtree, estrela de 'Shaft', aos 81 anosAtor fez história ao interpretar o primeiro herói negro em filmes de ação nos anos 1970 Consulte Mais informação ⮕

ANÁLISE: Flamengo tem 'apagão geral' e novo capítulo de inércia em 2023Substituições de Tite atrapalham, mas passividade volta à tona e assume protagonismo no Rubro-Negro Consulte Mais informação ⮕

Mauro Cezar solta o verbo após derrota do Flamengo contra o Grêmio: 'Modo banana'Jornalista também citou a desconcentração do Rubro-Negro no jogo Consulte Mais informação ⮕