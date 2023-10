Nêumanne na Crusoé: “Lula achou o que fazer em casa?”

Na segunda-feira 23 de outubro de 2023, os presidentes do Brasil, Lula da Silva, e da Rússia, Vladimir Putin, concordaram, pelo telefone, em duas prioridades mundiais:

“a necessidade de que cessem os bombardeios na Faixa de Gaza e a imediata libertação dos reféns”. Beleza . Meritório. Mas, sendo óbvio, há entraves na consecução de tais objetivos. O Brasil assumiu a presidência giratória do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). A Rússia invadiu a Ucrânia, por atribuir a suas tropas derrubarem uma ditadura “fascista” que governa bolsões de russos. Podia se perguntar o que faria Lula para convencer o novo aliado de que fascista por fascista Putin também é.

Este colunista ainda expõe um novo óbice: os dois já têm problemas gravíssimos a resolver em suas alçadas. No caso russo, sua condição de invasor ilegítimo de um país com população da mesma etnia. headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

o_antagonista »

Crusoé: A turma da pesada já apareceu para o aniversário de LulaO mais influente site jornalístico de política do Brasil Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: Apoio de Bullrich a Milei não é unânime e pode destruir coalizãoApoio de Bullrich, provavelmente orquestrado por Mauricio Macri, não foi combinado com aliados da coalizão, o que aborreceu os radicales Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: Rússia veta resolução dos EUA no Conselho de Segurança da ONUSem citar nominalmente Israel, texto americano afirmava o direito de Estados à sua autodefesa; invasores da Ucrânia foram contra Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: saiu a primeira pesquisa sobre o 2º turno na ArgentinaLevantamento da CB Consultoria dá empate técnico entre Javier Milei e Sergio Massa, com vantagem numérica para o economista libertário Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: Embaixada do Brasil diz que carro oficial com cocaína foi furtadoO mais influente site jornalístico de política do Brasil Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: Análise do Washington Post sobre explosão ao lado de hospital isenta IsraelO Washington Post afirma que 'nenhuma evidência visual surgiu mostrando um foguete atingindo as dependências do hospital' Consulte Mais informação ⮕