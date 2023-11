“Não vamos substituir as polícias estaduais”, diz Flávio Dino sobre Garantia da Lei e da Ordem

Em outubro, a zona oeste foi palco de ataques que deixaram ao menos 35 ônibus queimados após uma operação policial resultar na morte do sobrinho de um miliciano. Desde então, a PF reforçou sua atuação no estado para combater o crime organizado. Aeroportos Nos aeroportos internacionais do Galeão (RJ) e de São Paulo, localizado em Guarulhos, a Aeronáutica e a Polícia Federal trabalharão em conjunto, segundo Dino.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: O cálculo de Flávio Bolsonaro sobre os votos contra Flávio Dino para o STFO cálculo de Flávio Bolsonaro sobre os votos contra Flávio Dino para o STF

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: O papel das Forças Armadas na segurança pública do Rio, segundo Flávio DinoO tema voltou a ganhar força desde a semana passada, após uma onda de incêndios a ônibus em protesto contra a morte de um miliciano

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Ministros de Lula não veem mais Dino como favorito para o STFMinistros de Lula não veem mais Dino como favorito para o STF

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: F1: Felipe Massa diz não saber se irá ao GP de São Paulo: 'Não houve convite'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: “Vamos fechar os canais de financiamentos das organizações criminosas”, diz DinoMinistro da Justiça e Segurança Pública detalhou nesta terça-feira (31) as ações de apoio do governo federal ao Rio de Janeiro

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: STJ analisa recurso repetitivo sobre seguro garantiaSe ministros decidirem julgar tema com essa afetação, decisão orientará o Judiciário do país

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕